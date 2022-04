De Sinopoli: “Il settore ospiti fa parte dell’essenza del calcio. Mi conforta che la Fiorentina abbia preso a cuore la questione biglietti. La mancanza dei tifosi viola a San Siro è un danno per la squadra”

Federico De Sinopoli, presidente dell’ATF (Associazione Tifosi Fiorentini), ha parlato così a Radio Bruno a proposito del caos legato ai biglietti del settore ospiti di San Siro: “Il settore ospiti fa parte dell’essenza del calcio, è parte integrante di questo sport. La tessera del tifoso usata in questo modo serve a molto poco, non può essere usata solo per proporre promozioni, piuttosto deve tutelare i tifosi in queste trasferte. Non è stato posto alcun paletto sull’acquisto dei biglietti del settore ospiti e i tifosi del Milan li hanno acquistati. Io mai mi sarei sognato di farlo. In questo modo si violano i confini territoriali all’interno dello stadio”.

E ancora: “In giornata ci aspettiamo delle novità. Vediamo come il Milan cercherà di rimediare a questo problema. La vendita dei tagliandi dovrà comunque terminare entro domani alle ore 19.00. In tutto ciò, quello che mi conforta è che la Fiorentina ha preso a cuore la questione. In questo modo non si è rispettata la società oltre che i tifosi. Quelli della Fiorentina quando vanno in trasferta si fanno sempre sentire e la loro mancanza a San Siro è un danno alla squadra”.