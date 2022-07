De Sinopoli: “La Fiorentina promuove i suoi nuovi club nel mondo e poi gestisce così la campagna abbonamenti. Non va cancellata la storia del tifo organizzato”

Il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli è stato chiamato da Lady Radio per commentare le modalità della campagna abbonamenti della Fiorentina, duramente criticate dall’Associazione. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Le associazioni del tifo hanno collegamenti diversi per la gestione degli abbonamenti coi gestori della vendita dei biglietti. I prezzi sono differenti rispetto a chi acquista direttamente dalla Fiorentina. Adesso costa quasi più del 15% rispetto alla società perché ci sono l’IVA e le commissioni. I viola club ne risentiranno molto: il club non ha tenuto per niente conto della storia del tifo organizzato”.

E ancora: “Non ho idea di come si possa uscire da questo problema. Gli abbonamenti verranno fatti lo stesso, ma le trasferte? Si corre il rischio di cancellare la storia di molti viola club che organizzano tutte le trasferte. Non ha senso promuovere nuovi club nel mondo, se poi non vengono aiutati. In questi casi ci vorrebbe una condivisione dei temi tra le società e i tifosi”.