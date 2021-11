De Sinopoli: “Vendita biglietti per Juventus-Fiorentina crea imbarazzo. Impossibile organizzare una trasferta in queste condizioni”

La vendita dei biglietti on line per Juventus-Fiorentina “crea imbarazzo. E’ auspicabile una soluzione più pratica”. E’ quello che ha detto a La Nazione il presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini, Federico De Sinopoli.

Per questa gara sono stati messi in vendita 762 biglietti per il settore ospiti a fronte di una capienza di 2000 persone. Dalla pianta che viene mostrata attraverso il sito bianconero, sembrano già venduti circa 500 tagliandi, ma difficilmente, si potrà arrivare ad esaurire le scorte se non cambia la situazione a livello organizzativo e se non vengono superate tutte le difficoltà che si sono verificate in queste ore (non certo per colpa dei tifosi viola).

“Senza la certezza dei tagliandi, non puoi prenotare un pullman – spiega ancora De Sinopoli – queste biglietterie digitali piacciono poco per le gare in casa, figuriamoci per quelle in trasferta”.