De Sisti: “Cosa ha fatto Antognoni per non meritarsi la conferma? Mi chiedo come possa essere successo…”

L’ex centrocampista viola Giancarlo De Sisti ha parlato così a Radio Bruno: “Ci sono dei bei ricordi legati al vecchio giglio, anche se non impreziositi dal risultato finale che avrebbero reso importante la stagione 81/81. Il ritorno al passato per me è anche affetto nei confronti di una tifoseria calda, ma non penso proprio sia meglio di una maglia tradizionale. E’ un dispiacere enorme vedere che Antognoni è andato via. Mi chiedo come possa essere successo. Cosa ha fatto per non meritarsi la conferma?”