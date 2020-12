De Sisti: “Il pareggio con il Genoa un miracolo. Amrabat deve lavorare sulla quantità, troppi dubbi su Pulgar”

A Lady Radio ha parlato l’ex giocatore viola Giancarlo De Sisti, intervenendo su vari aspetti del centrocampo di questa Fiorentina. Queste le sue parole: “Il pareggio di lunedì è stato un mezzo miracolo per come è arrivato. Ci sono episodi nel calcio che possono cambiare le sorti di una partita o addirittura di una stagione. Castrovilli aveva cominciato l’anno da fenomeno, poi invece è calato vistosamente. Non capisco perchè non giochi Bonaventura visto che Gaetano non sembra stare benissimo. Amrabat deve lavorare sulla quantità più che sulla qualità, è un giocatore fisicamente forte ma in fase di impostazione fa molti errori. Anche Pulgar, che mi sembra il giocatore più indicato nella rosa per giocare da play davanti alla difesa, non è il massimo, si trova di meglio. Il centrocampista per far girare il gioco deve essere altruista prima di tutto”.

