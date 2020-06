De Sisti: “La Fiorentina meritava di più, squadre come il Brescia fanno ostruzionismo per 90 minuti. Iachini sta lavorando bene”

L’ex calciatore e allenatore della Fiorentina Giancarlo De Sisti a TMW ha analizzato così il momento dei gigliati: “Le aspettative erano diverse, immagino, da un pari tutto sommato non giusto per ciò che ha cercato di produrre la Fiorentina in termini di gioco e occasioni. La Viola meritava di più, ma squadre di piccolo calibro, mi permetta il Brescia di dire così per la posizione di classifica che ha, si comportano con atteggiamenti quasi ostruzionistici, si chiudono e chiudono gli spazi, anche se nel secondo tempo ho visto che la Fiorentina sembrava tirare fuori dal proprio guscio i lombardi, per tentare il contropiede. Iachini ha lavorato abbastanza bene, è di personalità, si è adattato alla panchina viola e ha avuto una naturale metamorfosi: nella prime gare, per capire meglio i meccanismi della squadra, si è adattato anche a fare un gioco di tamponamento e contenimento, pii piano piano ha considerato anche gli elementi che ha a disposizione e ha lavorato sempre meglio.

