De Sisti: “Non bisogna metter pressione a Vlahovic. Ribery è un riferimeno. La Fiorentina con Prandelli è…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Giancarlo De Sisti è intervenuto su sussidiario.net parlando della gara di stasera: “Una partita importante per entrambe le squadre, per l’Inter nella sua corsa scudetto e per la Fiorentina per la possibilità di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

E su Ribery: “Ribery è sicuramente un punto di riferimento di questa squadra, un giocatore di notevole esperienza e talento. Bisogna dire però che l’Inter è superiore alla Fiorentina a livello tecnico. L’avevamo visto già in Coppa Italia, quando erano entrati i suoi giocatori migliori e aveva vinto quella partita”.

E su Vlahovic: “Vlahovic è un talento molto interessante. Ha dei buoni numeri, l’importante però è lasciarlo crescere come tutti i giovani, senza mettergli tanta pressione”.

E sulla squadra viola: “L’arrivo di Prandelli è stato molto importante, come quello di alcuni giocatori che hanno migliorato la Viola. Ora bisogna solo fare ulteriori progressi evitando che certi successi importanti come quello di Torino restino un episodio e la Fiorentina trovi più continuità di risultati”.