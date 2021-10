“De Zerbi dovrebbe confrontarsi con piazze reali come quella di Firenze, non scegliere la via più comoda. Il passaggio da promessa a bluff è veloce”

Il giornalista e scrittore Giuseppe Pastore ha commentato su Twitter l’avventura in Ucraina di Roberto De Zerbi, ex obiettivo per la panchina della Fiorentina, senza risparmiargli qualche critica e con la speranza di rivederlo in Italia. Queste le sue parole:

“Parere personale: invece di ricercare la via più comoda per fare il suo calcio, godersi il successo di critica e bearsi dei complimenti, De Zerbi dovrebbe misurarsi con piazze “reali” (Firenze? Bologna? comunque non Sassuolo) che definirebbero meglio il suo valore di allenatore. Perché poi le stagioni passano, e arriva sempre quello più puro che ti epura. Non credo che De Zerbi sia una moda né che sia sopravvalutato, ma sapete come funziona da noi: il passaggio da giovane promessa a poderoso bluff è veloce come uno schiocco di dita”.