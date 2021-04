De Zerbi fa la conta degli attaccanti infortunati in vista della Fiorentina: ottimismo su Defrel e Berardi, Caputo invece…

Il Sassuolo, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, nell’ultima partita ha dovuto fare a meno di ben tre attaccanti indisponibili per infortunio. Si tratta di Francesco Caputo, Domenico Berardi e Grégoire Defrel. Gli ultimi due sembrano poter recuperare in vista della partita di sabato contro i viola dopo l’assenza in via precauzionale contro il Benevento. Non sicura però la loro presenza in campo dal primo minuto. Chi potrebbe non esserci è invece Caputo, alle prese con una fastidiosa lombalgia. Al momento è il più in dubbio dei tre e potrebbe non farcela. La comoda posizione in classifica dei neroverdi consente a De Zerbi di gestire i giocatori senza forzare i tempi di recupero.