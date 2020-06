De Zerbi: “Fiorentina? Se dico che sono pronto per una big manco di rispetto al Sassuolo. Castrovilli e Tonali sarebbero una grande coppia”

L’allenatore del Sassuolo, accostato alla Fiorentina, Roberto De Zerbi è intervenuto a TMW Radio: Fiorentina? Se dico che sono pronto per una big manco di rispetto al Sassuolo; se dico di no, sembra che non sono ancora pronto veramente. Dipende tutto dai risultati alla fine, ci sono tante variabili nel mondo del calcio. Alleno da ormai 8 anni, qualcosa ho fatto, ma non mi sento ancora completato”. E poi: “Castrovilli e Tonali possono giocare insieme. Hanno qualità, non scelgo nessuno dei due, li scelgo insieme. Bisogna preoccuparsi quando non c’è qualità“. E ancora: “Giocare a porte chiuse è pesante, soprattutto per chi è abituato al pubblico. Ma la qualità dei giocatori farà la differenza, come sempre.”

5 1 vote Article Rating