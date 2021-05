De Zerbi ha chiuso le porte, mentre Gattuso ha lasciato uno spiraglio: La mancanza di un punto di incontro tecnico e non economico. Ma se arrivasse Juric sarebbe un mezzo capolavoro di Pradè

Gattuso e De Zerbi: chissà se saranno piste che si riapriranno. La sensazione è che al momento non ci siano punti di incontro, tecnici non economici, tra questi due allenatori e la Fiorentina. Entrambi chiedono rinforzi importanti, una rivoluzione tecnica, un progetto chiaro e deciso. Difficile che accada, perché il club viola ha tanti nodi da risolvere in rosa, e non può avallare ad occhi chiusi le richieste di questi due tecnici, sicuramente ambiziosi, sicuramente con la possibilità di scegliere anche strade alternative. De Zerbi ha praticamente chiuso le porte, Gattuso ha lasciato ancora qualche spiraglio. Vedremo.

E allora i viola si ributteranno su Juric? Il croato è ancora scottato dal ‘no’ della scorsa estate dopo l’accordo verbale con Pradè. Era tutto fatto, poi Commisso scelse di continuare con Iachini, e l’allenatore del Verona non la prese certo bene. Forse il tempo ha calmato un po’ le acque. Juric potrebbe pretendere qualcosa in meno rispetto agli altri due, ritenendo forse chiusa la sua avventura in gialloblu e non avendo grandissime alternative al momento in mano. Ritroverebbe Amrabat, e sicuramente dal punto di vista tecnico occorrerebbero meno cambiamenti.

E se anche lui dovesse rifiutare? Premesso che la speranza è che non vada così e che la Fiorentina riesca a convincerlo, radiomercato ci dice che i viola guarderanno anche fuori dal campionato italiano. Un paio di allenatori stranieri che piacciono molto ci sono, che regalerebbero un po’ di novità all’ambiente gigliato, ma che dal punto di vista dell’esperienza nel nostro campionato rappresenterebbero comunque un incognita e un bel punto interrogativo. Entro dieci giorni dovrebbe chiudersi il cerchio. La Fiorentina ha bisogno di programmare il futuro, sperando che nel frattempo arrivi anche la salvezza matematica. Il mercato, sia in entrata che in uscita, passa anche e soprattutto dalle scelte dell’allenatore che sarà. Se sarà Juric, Pradè avrà compiuto un mezzo capolavoro per la sua opera di riappacificazione. Se sarà Gattuso, sarà invece una vittoria di Commisso. Il futuro è ancora tutto da scrivere.