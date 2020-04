De Zerbi: “I miei modelli? Guardiola ha cambiato il calcio, ma anche Sousa faceva giocare benissimo la Fiorentina”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha parlato a Sky Sport del suo ruolo ed ha raccontato quali siano i suoi modelli di ispirazione: “Stimo tanti allenatori. Sicuramente Guardiola è quello che negli ultimi anni ha cambiato il calcio, è geniale. Ma anche Sarri con il suo Napoli ha fatto grande calcio, Sousa faceva giocare benissimo la Fiorentina e anche Spalletti con Perrotta e Totti faceva davvero spettacolo.

Per De Zerbi un modello è quello della Fiorentina di Sousa che ha incantato in giro per l’Europa con un gioco insolito e innovativo.