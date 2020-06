De Zerbi: “Il mio futuro? Io sto bene qui e non guardo a Firenze”

Il Sassuolo si appresta ad affrontare la Fiorentina in campionato. Per diverso tempo si è parlato del tecnico neroverde, Roberto De Zerbi, come possibile allenatore viola per la prossima stagione. Ma adesso verrà annunciato il rinnovo contrattuale con gli emiliani: “Io e Iachini vogliamo vincere – spiega al Corriere dello Sport – Sicuro. Senza pensare a chi andrà in difficoltà. Lo stimo tanto. Abbiamo idee calcistiche diverse. Da giovedì gli auguro molti successi. Ma io sto bene qui e non guardo Firenze. L’ho sostituito in un posto dove aveva centrato un obiettivo”.

0 0 vote Article Rating