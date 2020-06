De Zerbi: “Il rinnovo è solo una formalità. Sono felice al Sassuolo”

Durante la conferenza stampa alla viglia della sfida tra Sassuolo e Verona, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi ha parlato del rinnovo con la società emiliana. Da un po’ di tempo De Zerbi è entrato in orbita Fiorentina come sostituto dell’uscente Iachini e oggi lui stesso ha voluto togliere ogni dubbio sul suo futuro. Queste le sue parole: “Il rinnovo? Non è ufficiale, non ho ancora firmato. Lo faremo nei prossimi giorni. Non è cambiato assolutamente nulla, resto con tutta la convinzione e l’entusiasmo possibili. Sono felicissimo di continuare ad allenare questa squadra. Il momento in cui ci sarà la firma non è importante, importa solo quello che si vuol fare. E qui abbiamo ancora tanto da migliorare”

0 0 vote Article Rating