De Zerbi: “In questo momento non stiamo benissimo, siamo in sofferenza fisica. Contro la Fiorentina dobbiamo migliorare il nostro gioco”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, prossimo avversario viola mercoledì ha fatto il punto a Sky Sport sulle condizioni della sua squadra: “In questo momento non stiamo benissimo, siamo in sofferenza sul piano fisico. Ci sono momenti in cui non sei brillantissimo anche se stiamo crescendo e torneranno pedine importanti nel nostro scacchiere. Esserci mentalmente per noi che siamo una piccola squadra è determinante. Mercoledì a Firenze dobbiamo migliorare nel gioco, se non torniamo a essere i soliti alla lunga la pagheremo”.

