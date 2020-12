De Zerbi: “La Fiorentina ha calciatori forti e a Firenze adesso si è creata la situazione per una reazione. Dobbiamo giocare come se i viola fossero primi in classifica”

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha parlato così in vista del match di domani a Firenze: “Con la Fiorentina domani sarà la gara più difficile che disputeremo fino a questo momento. La squadra di Prandelli ha calciatori forti e a Firenze si sono create le condizioni per una loro reazione, visto il momento. Dobbiamo giocare come fosse la prima in classifica. Rientrano Caputo, Defrel e Chiriches. Vediamo se a partita in corso o dall’inizio. L’importante è sapere che stanno bene”.

