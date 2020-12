“De Zerbi? La Fiorentina sarebbe eccezionale per lui”

Daniele Daino, ex difensore, ha commentato così i temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Alla domanda su De Zerbi, tecnico rivelazione sulla bocca di molti club di Serie A, e alla possibili opzioni per il suo futuro ha aggiunto:

“Penso che non ci sia solo la Lazio. Sta dimostrando di essere tra i migliori giovani allenatori su piazza. La Lazio tecnicamente sarebbe una squadra adatta alle caratteristiche di De Zerbi. Ma la Fiorentina sarebbe una piazza eccezionale, ideale per lui”.

