“De Zerbi lascia una squadra con un percorso tecnico definito e vuole proseguirlo. Lo Shakhtar gli ha dato più garanzie della Fiorentina in questo senso”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato così del futuro tecnico viola a Radio Bruno: “De Zerbi sembra vicino al capolinea col Sassuolo anche se ancora non c’è stato un incontro con Carnevali. Si è parlato a lungo di Gattuso in ottica Viola ma il calabrese ha frenato. Non tanto per un aspetto economico. Per quanto riguarda De Zerbi, lascia una squadra con un percorso tecnico definito e vuole proseguirlo, la Fiorentina deve venirgli incontro. Lo Shakhtar gli ha dato più garanzie in questo senso”.