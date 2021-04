De Zerbi non totalmente soddisfatto: “Si poteva fare qualcosa di più, non solo oggi. Berardi pronto per giocare ovunque”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha commentato così a Sky Sport la vittoria sulla Fiorentina: “Si poteva fare qualcosa di più sia nel primo che nel secondo tempo, ma non è una critica ai miei giocatori, li vedo belli e forti. C’è ancora un pezzo da fare, si poteva fare oggi ma anche nelle altre 31 partite. Berardi? Credo che sia pronto già da un po’ per andare a giocare in qualsiasi squadra, poi non so cosa deciderà ma ha tutto per fare il protagonista”.