De Zerbi: “Penso a battere la Fiorentina. Dovesse accadere di dover lasciare al Sassuolo, ai giocatori direi…”

Per Roberto De Zerbi potrebbe esserci un cambio di squadra alla fine di questa stagione. Tra l’altro, da diversi anni ormai, viene accostato anche alla Fiorentina, dove però non è certo in pole position in questo momento.

Però l’attuale tecnico del Sassuolo, almeno a parole, dice di non pensare alla prossima stagione, ma di essere semplicemente proiettato alla prossima sfida di campionato: “Penso a battere la Fiorentina. Ma se dovesse accadere di dover lasciare il Sassuolo, quando andrò via, dirò ai miei giocatori che potranno fare ancora meglio, perché vedo una squadra completa e forte”.