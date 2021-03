Sentite De Zerbi: “Per accettare l’incarico in un’altra squadra vorrei una garanzia ben precisa. Un allenatore deve anche saper dire di no”

Quello del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è uno dei nomi accostati alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. L’allenatore della squadra neroverde si è espresso alla Bobo TV, il canale Twitch dell’ex attaccante Christian Vieri, a proposito di una sua possibile futura esperienza in una grande squadra: “Se ci sono le condizioni, ovvero avere l’autonomia completa, allora potrei accettare. Se fai questo lavoro devi sentirti pronto poi devi fare la conta del materiale che hai disposizione e delle condizioni in cui lavori. Un allenatore deve essere in grado anche di dire di no”.