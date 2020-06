De Zerbi perde un difensore in vista della trasferta contro la Fiorentina

Il Sassuolo dovrà fare a meno di Jeremy Toljan per le prossime due settimane, saltando così anche la trasferta del Franchi contro la Fiorentina in programma mercoledì 1 luglio. Il terzino tedesco si è sottoposto a degli accertamenti di rito, dopo essere uscito dolorante durante la partita contro l’Atalanta della scorsa domenica: per l’ex Borussia Dortmund si tratta di infiammazione della borsa del muscolo psoas iliaco sinistro. Al suo posto dovrebbe giocare Muldur, schierato dal tecnico neroverde Roberto De Zerbi anche contro l’Inter.

