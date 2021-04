De Zerbi: “Rientrano Berardi e Defrel ma perdiamo Locatelli. La Fiorentina è una squadra da considerare al nostro livello”

Domani rientrano Berardi e Defrel, non so se dall’inizio o a gara in corso. Perdiamo probabilmente Locatelli perchè ha un fastidio e non so cosa mi diranno i dottori a riguardo. Vedremo se sarà il caso di rischiarlo oppure no. Bourabia sta recuperando, è un giocatore importante per noi. Abbiamo però una rosa talmente forte e completa che Raspadori, Traorè non sono alternative, sono titolari. Sono giovani, hanno solo un’età e un’esperienza diversa, una gestione differente della gara rispetto ad un giocatore di 28/30 anni. Questa squadra ha qualità e ha dimostrato di poter sopperire ad assenze pesanti, come ha Milano con l’Inter. A volte però ci perdiamo nel non essere maturi, ma questo ci sta. Le prime sette, al di là del distacco di punti che c’è con le altre squadre, fanno un campionato a parte, perchè immaginarle non nelle prime 7 è difficile. Undici punti di distacco potevano essere meno, per quello che ha detto il campo. Tuttavia 43 punti per quello che abbiamo fatto sono pochi”.

Poi sulla Fiorentina: “E’ una squadra da considerare al nostro livello. Noi abbiamo una classifica diversa perchè lavoriamo assieme da tanti anni, perchè non abbiamo stravolto come hanno stravolto loro la propria rosa. Il loro è un progetto diverso, partito da poco, ma la Fiorentina nell’organico ha giocatori di qualità. Vlahovic e Ribery davanti e Kouame come altenativa in panchina. In mezzo al campo Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura. Hanno qualità, stanno solo passando un periodo delicato. La Fiorentina con Iachini ha dei principi di gioco chiarissimi e una propria strategia. Noi siamo pronti a giocare sia contro squadre chiuse sia contro chi ti viene a pressare alto”.