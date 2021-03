De Zerbi: “Sassuolo? L’attuale ciclo si è chiuso. Le mie condizioni per restare”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato alla Bobo Tv su Twitch soffermandosi anche sul suo futuro. Il tecnico neroverde piace anche alla Fiorentina, che tra pochi mesi dovrà scegliere chi sarà la guida tecnica del nuovo progetto.

Di seguito un estratto delle sue parole: “Felice sono felice perché sono tre anni di successi. Magari non siamo arrivati in Europa League, ma vanno viste le cose con realismo e davanti ci sono sette squadre superiori a noi. Avremmo potuto di sicuro fare di più dopo aver raggiunto il quarto posto, poi abbiamo abbassato il ritmo perché tanti giocatori di qualità hanno avuto problemi fisici. Per il futuro dipende, io sono molto riconoscente ma non è una questione di riconoscenza, bisogna capire il programma e se sta finendo. O cambi l’allenatore oppure parecchi giocatori. Se ci fosse la possibilità di ripartire non avrei problemi, a patto di ritoccare”.