De Zerbi si prende ancora qualche ora di tempo per i convocati: decisione definitiva domattina, Locatelli in bilico

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Sassuolo Calcio ha comunicato che la lista definitiva dei convocati nero-verdi per la partita contro la Fiorentina sarà diramata solo dopo la rifinitura di domattina. Il tecnico De Zerbi si prenderà dunque ancora qualche ora di tempo per decidere chi chiamare per affrontare la squadra di Iachini. Out sicuramente Caputo, che anche oggi si è allenato a parte, così come Romagna e Ayhan. Ancora in dubbio Manuel Locatelli.