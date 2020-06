De Zerbi si ‘smarca’ dalla Fiorentina: “Non so barare, ho sempre voluto rimanere al Sassuolo”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, si toglie dal mercato. Uno dei possibili candidati alla panchina della Fiorentina, ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere in Emilia. Stuzzicato su questo argomento ha dichiarato: “Non so barare, ho sempre voluto rimanere qui perché ho una squadra molto forte e al Sassuolo mi trovo bene, sono felice di allenare questa squadra. Non possiamo cambiarne altri nove come quest’anno, ma se la squadra viene confermata possiamo fare uno step di crescita importante. Questa formazione ha grandi margini di miglioramento”.

