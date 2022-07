Deadline Jovic

Secondo quanto riporta Il Tirreno, ci vorranno ancora al massimo 48 ore per chiudere il colpo Luka Jovic e far sì che possa approdare in tempo in viola per partire da subito verso il ritiro di Moena.

Il Real Madrid vorrebbe inserire un obbligo di riscatto a 25 milioni di euro per giugno 2023, ma la dirigenza gigliata spinge per un diritto sotto i 20 milioni. Nel fine settimana le parti hanno limato la differenza e ormai sono quasi arrivate ad un punto di contatto.