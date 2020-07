Decisa la formula con cui Florenzi lascerà la Roma: Fiorentina in pole con un’altra italiana

Come annunciato qualche ora fa, stamani al centro sportivo Davide Astori c’è stato un colloquio tra l’agente di Florenzi Alessandro Lucci e i dirigenti della Fiorentina. La squadra viola è stata la prima a chiedere informazioni per l’ex capitano della Roma che in estate lascerà la capitale di ritorno dal prestito al Valencia. Florenzi sarà ceduto a titolo definitivo e non con la formula del prestito. Su di lui anche l’Atalanta. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

