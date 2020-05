Decise le date per la ripartenza del calcio: la Fiorentina potrebbe tornare in campo per San Giovanni

In attesa di comunicazione ufficiali, filtrano novità importanti dal Consiglio di Lega appena terminato. Il calcio italiano tornerà in campo sabato 13 e domenica 14 giugno per le due semifinali di Coppa Italia, che faranno da antipasto alla finale in programma mercoledì 17. Il weekend successivo (sabato 20 e 21), come si legge su Sport Mediaset, sarà il turno dei quattro recuperi della 25esima giornata di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Per vedere in campo la Fiorentina, come vi avevamo anticipato ieri, ci sarà da aspettare il 23 o il 24 giugno, quando tutte le squadre del campionato torneranno a giocare per la 27esima giornata. La Viola sarà impegnata al Franchi contro il fanalino di coda Brescia. Di seguito ecco il calendario, ancora da ufficializzare, della Serie A:

RECUPERI 25ma GIORNATA

Sabato 20 e domenica 21 giugno

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

27ma GIORNATA

Martedì 23 e mercoledì 24 giugno

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

28ma GIORNATA

Sabato 27 e domenica 28 giugno

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-Spal

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

29ma GIORNATA

Martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

Spal-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

30ma GIORNATA

Sabato 4 e domenica 5 luglio

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-Spal

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

31ma GIORNATA

Martedì 7 e mercoledì 8 luglio

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

Spal-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

32ma GIORNATA

Sabato 11 e domenica 12 luglio

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-Spal

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

33ma GIORNATA

Martedì 14 e mercoledì 15 luglio

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

Spal-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

34ma GIORNATA

Sabato 18 e domenica 19 luglio

Brescia-Spal

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

35ma GIORNATA

Martedì 21 e mercoledì 22 luglio

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

Spal-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

36ma GIORNATA

Sabato 25 e domenica 26 luglio

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

37ma GIORNATA

Martedì 28 e mercoledì 29 luglio

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-Spal

38ma GIORNATA

Sabato 1 e domenica 2 agosto

Atalanta-Inter

Bologna Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina