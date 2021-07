Deciso il futuro di Jovetic: il montenegrino diretto in Bundesliga

Non ci sarà nessun ritorno in Serie A, e in particolar modo alla Fiorentina, per Stevan Jovetic. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Twitter, l’attaccante montenegrino ha trovato un accordo con l’Hertha Berlino. Per il classe ’89, che era svincolato dopo la fine dell’esperienza al Monaco, contratto fino al 2024.

Ecco il tweet: