Deciso il modulo per la prossima stagione, ma per l’attualità i programmi di Iachini restano due…

“Volete sapere se proporrò una Fiorentina con il tridente in attacco? Si parla sempre delle tre punte che io dovrei schierare. Perché non chiedete a Sarri, Conte e Simone Inzaghi come mai le loro squadre non scendono in campo con un tridente offensivo? Eppure ne hanno di grandi attaccanti. Anche più di tre”. Beppe Iachini è stanco di dover rispondere sempre alla stessa domanda. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, tutti, nel pianeta viola, vorrebbero vedere insieme Chiesa, Vlahovic e Cutrone. E il travolgente finale di partita contro il Milan (addirittura con un uomo in meno) ha reso ancor più numeroso questo “partito”. Ma Iachini non ha fretta di proiettarsi nel futuro. Già, perché il 4-3-3, come chiede la società di Rocco Commisso, sarà il modulo per la prossima stagione. Prima vuole blindare la salvezza. Poi, inizieranno gli esperimenti.