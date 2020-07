Problemi in casa Sassuolo. La formazione neroverde lamenta un KO dell’ultima ora: si tratta del centrocampista, Pedro Obiang, il quale non è stato inserito tra i convocati per la partita contro la Fiorentina.

Obiang si è bloccato per una lesione all’adduttore della coscia sinistra: almeno 15 giorni di stop per colui il quale è diventato famoso a Firenze per essere stato inseguito a lungo dai viola in particolare nel periodo in cui Corvino è stato alla guida dell’area tecnica.