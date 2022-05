Definitivi i provvedimenti della UEFA contro la Russia: club e Nazionale esclusi da tutte le competizioni

La UEFA ha appena comunicato una decisione molto importante e definitiva contro la Russia, in virtù del conflitto in Ucraina. La prima sanzione riguarda i club russi, che non potranno partecipare a Champions (anche Youth League e Femminile), Europa League e Conference League nella prossima stagione.

Quanto alla Nazionale Russa, è esclusa dalla Nations League e di conseguenza verrà automaticamente classificata al quarto posto, con tanto di retrocessione in Lega C con il 16° e ultimo posto. Punita anche la Nazionale femminile, esclusa da Euro 2022 e le cui partite nelle qualificazioni ai mondiali 2023 saranno considerate nulle. Infine, la UEFA ha rifiutato le candidature della Russia per ospitare gli Europei del 2028 e del 2032.