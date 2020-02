Dejà vu De Maio: il difensore dell’Udinese contro la Fiorentina sarà assente per infortunio

Vi ricordate di Sebastien De Maio? Il difensore francese ora gioca nell’Udinese, prossimo avversario della Fiorentina. L’esperienza a Firenze del calciatore è stata segnata dai continui infortuni, lasciando la maglia viola dopo appena sei presenze. A Udine sembra andare un po’ meglio per De Maio, ma sabato contro la squadra viola non ci sarà. A fermarlo un nuovo infortunio e la volontà della società bianconera di non forzare i tempi di recupero. Si è alleato a parte anche l’altro difensore dell’Udinese Bram Nuytinck. La squadra friulana affronterà la Fiorentina con senza due importanti pedine del reparto difensivo.