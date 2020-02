“Del doman non v’è certezza” ma dell’incasso di Udinese-Fiorentina sì: ecco come la società bianconera salverà gli introiti del match

Del doman non v’è certezza, lo scriveva Lorenzo De’Medici nella Canzona di Bacco e questo verso sembra rappresentare a pieno il momento sociale del nostro paese. L’Italia è in ginocchio a causa del CoronaVirus ed anche il calcio ne ha risentito. Quattro partite rinviate nello scorso turno e ben sei da giocare a porte chiuse nel prossimo, tra cui Udinese-Fiorentina.

La gara in programma per sabato in Friuli, però potrebbe non svolgersi senza tifosi. Infatti le due società avrebbero un accordo per giocare Lunedi a porte aperte, mentre il governatore Fedriga vorrebbe rimandare la gara in un momento più tranquillo.

Apparte per lo spettacolo che la Serie A può dare e per l’apporto dei tifosi che, ovviamente, una squadra sente, l’Udinese è decisamente tranquilla per la sfida contro la Fiorentina.

La società bianconera infatti ha l’incasso degli abbonamenti perchè, come Juventus e Sampdoria, non rimborsa i tifosi in caso di partita a porte chiuse. Una modalità discutibile, sui cui le associazioni dei consumatori hanno già protestato, ma che garantisce alla società l’incasso con qualsiasi modalità si svolga la gara.

Del doman non v’è certezza, ma di Udinese-Fiorentina, tra poco, si.