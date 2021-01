Del Genio: “Milik sogna la Juventus, dove però farebbe panchina fissa. Dovrebbe riflettere sulle sue capacità e accettando la Fiorentina…”

Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete su Tele A, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, che ha parlato della situazione Milik. Queste le sue parole: “Il suo sogno è la Juventus, dove però farebbe panchina fissa dietro a Ronaldo, Dybala, Morata e gli altri. In questo modo si giocherebbe l’Europeo, come sta facendo tuttora. Il giocatore dovrebbe riflettere sulle sue capacità. Accettando la Fiorentina avrebbe più spazio”.

Di accettare la proposta della Fiorentina (che era tornata a farsi sotto in questi giorni per lui) però il polacco non ci pensa proprio.