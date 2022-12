Del Sordo: “Grazie ad una grande ‘ristrutturazione’, abbiamo riformato il progetto società affiliate Fiorentina. Due anni molto positivi…”

Luigi Del Sordo, responsabile tecnico operativo delle società affiliate Fiorentina, ha spiegato così il progetto viola: “Nella stagione 2020/2021, convocati dalla dirigenza, ci è stato proposto un progetto di rinnovare il mondo delle affiliate della Fiorentina. Abbiamo ristrutturato dal punto di vista tecnico, e ci ha permesso di arrivare in maniera capillare all’interno del territorio toscano e di far conoscere il brand Fiorentina anche nelle altre regioni. Il bilancio in questo biennio è sicuramente positivo”.

Poi ha proseguito: “Questo rinnovamente è coinciso con un periodo difficile, ma con una grande squadra, siamo riusciti a lavorare bene e a portare una grande mole di supporto e di entusiasmo. Abbiamo 69 affiliate in questo momento”.