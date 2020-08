Delibera di Palazzo Vecchio su riqualificazione di Campo di Marte e ristrutturazione Franchi: E’ caccia ai fondi

Via libera da parte di Palazzo Vecchio alla delibera per la riqualificazione di Campo di Marte e la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di dare un nuovo volto alla zona, a partire proprio dallo stadio dove verrà ricercato anche, ovviamente, il coinvolgimento della Fiorentina e di Rocco Commisso.

Con questa delibera si chiude una volta per tutte il discorso Mercafir, com’era del resto scontato dopo la decisione del club viola di mandare deserta l’asta per l’assegnazione dei terreni messi in vendita. Saranno, inoltre, investiti 270 Milioni che arriveranno dall’Unione Europea.