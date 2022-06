Delio Rossi: “I risultati parlano per Italiano. Piuttosto che prendere giocatori non adatti, aspetterei”

L’ex allenatore, tra le altre, della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento al tecnico viola Vincenzo Italiano: “È uno dei pochi che viene da una gavetta importante, dalla Serie C all’Europa con la Fiorentina. Non serve che ne parli io, ci sono i numeri e i risultati. Credo che lui abbia fatto il punto della situazione con la società, su ciò che è andato bene e su ciò che è da migliorare. Tecnici con così tanto carattere vanno seguiti”.

Sui possibili acquisti, aggiunge: “Nei ruoli specifici, occorre non sbagliare il colpo: servono giocatori adatti al gioco di Italiano che alzino il livello. Piuttosto che prendere gente non adatta, aspetterei. Amrabat? Dipende che tipo di centrocampo a tre hai. Con due mezzali muscolari, allora puoi permetterti il regista davanti alla difesa; se le mezzali sono tecniche, allora serve uno come Casemiro“.