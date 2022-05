Delio Rossi: “Italiano allena già una grande squadra, se sarà pronto per un ulteriore salto lo dirà il campo”

A 1 Station Radio ha parlato l’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, intervenendo anche sul lavoro a Firenze in questa stagione di Vincenzo Italiano. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Per valutare un tecnico bisogna guardare il gioco della sua squadra e la sua storia, perché quella rimaner scritta. Uno dei pochi che ha fatto la trafila dalla Serie C alla Serie A è Vincenzo Italiano, che quest’anno sta allenando la Fiorentina con buoni risultati. Allena già una grande squadra, sarà il campo a dire se è pronto per un ulteriore salto. Secondo me è l’allenatore giovane più interessante della Serie A. Sta perdendo partite perché questo è un calcio dispendioso e i giocatori sono stanchi”.