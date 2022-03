Delio Rossi: “Italiano si è guadagnato la Fiorentina con la gavetta, ci ha messo meno di Sarri a dare un’impronta alla sua squadra”

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a 1 Station Radio della squadra viola e in particolare dell’allenatore Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Al contrario di altri giovani tecnici, Italiano è arrivato alla Fiorentina grazie al suo curriculum, vincendo prima in Serie C e poi in Serie B. Non è facile allenare in una piazza come Firenze, ma ci ha messo poco a dare un’impronta alla squadra. Meno di Sarri alla Lazio per esempio. Questo anche perché era più facile farlo su una squadra che andava male, rispetto ad una che andava bene”.