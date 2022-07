Delio Rossi: “La Fiorentina è una proprietà ambiziosa, ma non può puntare a qualcosa in più dell’Europa League”

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a TMW Radio esprimendo la propria opinione sulla squadra di Vincenzo Italiano: “Sulla carta quella viola è una squadra che giocherà per l’Europa League, di più è difficile perché ci sono formazioni più attrezzata. La proprietà viola è ambiziosa, la dirigenza sta portando avanti un tipo di lavoro in accordo con l’allenatore comprando giocatori che siano funzionali al suo gioco”.

E poi ha parlato di Lazio e Atalanta, probabili concorrenti della Fiorentina per l’Europa: “Lotito ha accontentato il proprio allenatore, credo sia la volta che gli succede. Quanto all’Atalanta, credo che anche nella prossima stagione potrà essere una mina vagante. Ricordiamoci che per intensità di gioco è la squadra più ‘europea’ che abbiamo in Serie A”.