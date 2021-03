Delio Rossi: “La Fiorentina paga l’assenza del pubblico. Commisso? Vi dico perché i tifosi devono stare tranquilli”

L’ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, è intervenuto a Radio Toscana.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Stiamo parlando di campionati anomali, ci sono squadre che giocano meglio col pubblico e la Fiorentina è tra di queste. Altre, invece, stanno rendendo meglio senza i tifosi. La mia avventura a Firenze? Sono arrivato in una situazione particolare, in cui dovevo aggiustare quello che non stava andando. Ho un ricordo bellissimo della città e potrò parlare sempre sia dell’ambiente che dei tifosi. Prandelli? Molte volte devi cercare di entrare in sintonia con i giocatori e cercare di far rendere al meglio quelli che hanno qualità. Sotto questo punto di vista, è importante anche il lavoro della società. Commisso? Da fuori mi ha fatto un’ottima impressione, non è mai facile per gli stranieri fare bene in Italia. E’ molto coinvolto ed ha intenzioni di investire: questa è la virtù maggiore, perché i tifosi sanno di avere un futuro con lui”.

Continua così Delio Rossi: “Certo che la Fiorentina si salva. Ci mancherebbe! Vero che è una stagione particolare e la Fiorentina sta rendendo meno delle aspettative, ma da qua a non salvarsi ce ne passa. Prandelli ha moltissima pressione, perché se ritorni un posto dove hai fatto molto bene sei convolto anche emotivamente e non vuoi deludere. Poi in rosa c’è un giocatore come Ribery, che tutto sommato sta mantenendo le attese, nonostante qualche infortunio di troppo. È un giocatore superiore alla media e quando vuole fa la differenza. Alla Fiorentina manca un leader? Di calciatori che hanno la capacita di guidare le squadre ne ho allenati pochi, è merce rara. Ce ne sono molti di talento ma riuscire a guidare anche gli altri non è da tutti e averne in squadra è un lusso. Vlahovic? È uno di coloro che ha beneficiato del cambio di allenatore: quelli che hanno qualità e non la fanno emergere con costanza hanno bisogno di qualcuno che gli dia fiducia. Vlahovic ha tutte le caratteristiche dell’attaccante moderno, l’unica pecca è che ogni tanto ha qualche atteggiamento- almeno vedendola da fuori- un po’ insofferente nei confronti dei compagni, ma si può smussare con il passare del tempo”.