Delio Rossi: “La Fiorentina parte nettamente favorita, ma con Salerno che vede un barlume di speranza, sarà dura fare risultato pieno”

A salernosport24.com ha parlato il doppio ex di Salernitana-Fiorentina Delio Rossi. Queste le parole dell’ex allenatore viola sulla gara di domenica: “Sicuramente la Fiorentina parte nettamente favorita. In ogni caso, la Salernitana non può permettersi di fare calcoli se vuole raggiungere il sogno salvezza. I granata devono cercare di fare punti anche contro avversari nettamente più forti sulla carta, fermo restando che saranno determinati gli scontri diretti”

E ancora: “Sono convinto che il pubblico spingerà ancora di più ora che vede un barlume di speranza. Dunque per la Fiorentina non sarà facile fare risultato pieno a Salerno“.