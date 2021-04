Delio Rossi: “Non pensavo che la Fiorentina potesse lottare per non retrocedere. Servono giocatori utili”

L’ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi è intervenuto a Radio Bruno parlando della situazione in casa viola: “Non pensavo che la Fiorentina potesse lottare per non retrocedere. Non retrocede perché ha dei valori diversi dalle altre”.

E su Prandelli: “Traspare grande disagio, parliamo di scelte personali che vanno accettate. Per dare un giudizio va visto come la vive la persona, ognuno tratta la sua sfera personale in un certo modo ed è difficile dare spiegazioni”.

E ancora sulla Fiorentina: “Le cose non stanno andando come ci si aspettava ma c’è futuro e le cose cambieranno. Non servono giocatori di grido, ma utili e che costruiscano un asse su cui basare la squadra”.