Della Rocca: “Adesso si può pensare all’Europa. Serve solo trovare continuità”

Pochi minuti fa a Radio bruno è intervenuto Francesco Della Rocca, doppio ex di Fiorentina e Salernitana, che ha commentato i principali temi in casa viola: dalla sfida di questo pomeriggio agli obiettivi stagionali. Queste le sue parole:

Non sono stupido dal rendimento di quest’anno della Fiorentina. Conoscevo bene Vincenzo: soprattutto il suo valore come allenatore, quello che ha fatto a La Spezia è qualcosa di straordinario. Nonostante tutto sono dell’idea he i viola avevano già un’ottima rosa di partenza, le pessime ultime stagioni avevano influenzato le valutazioni su questa squadra. Quali sono i meriti del tecnico? Credo tantissimi: in pochissimo tempo è riuscito nell’impresa di dare un’identità e un’impronta di gioco alla squadra. Si vede che la squadra ha lavorato bene e adesso sa quello che deve fare in campo, tutto lo spogliatoio segue il mister in tutto. Europa? Chi dice che è ancora presto per parlarne sbaglia, siamo quasi a metà di campionato. Viste le prestazioni delle ultime uscite, a questa squadra serve trovare solo un po’ di continuità, ma le prospettive per una qualificazione europea ci sono tutte. Analogia con l’annata del 2012? E’ una squadra che ha qualità, così come quella ne aveva tantissima dal centrocampo in su. Diciamo che la squadra attuale ha un finalizzatore in più rispetto a quella Fiorentina. La “nostra” squadra era atipica perchè riusciva a trovare il gol con piu giocatori, non è una cosa di cui tutti sono capaci. Pradè? Ha sempre allestito squadre importanti, poi per un motivo o per un altro i risultati sono stati altalenanti. Ma la scelta d’Italiano è importante. Salernitana? Era una stagione come ci si aspettava. Sul mercato non è stato fatto tantissimo, spero che comunque i granata possa risolvere i problemi il prima possibile. Oggi mi aspetto una Fiorentina arrembante che è sicuramente favorita. Castrovilli? Gaetano un giocatore di grandissima qualità e gamba: anche fisicamente ha capacità importanti sia nella gestione della palla che nello strappo palla al piede. Penso che i problemi fisici possano avere inciso su queste sue difficoltà, però le qualità sono indubbie.”