Delle Monache piace e interessa, ma per lui sarà duello con un’altra società di Serie A

La Fiorentina è interessata a Marco Delle Monache, esterno classe 2005 di proprietà del Pescara. Il corteggiamento viola è stato uno dei temi principali dell’incontro tra i dirigenti viola e biancazzurri. La Viola, comunque, non è l’unica squadra di Serie A ad osservarlo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Sampdoria vuole affidarsi con forza allo scouting per la missione plusvalenze. Il dirigente blucerchiato Baldini segue, tra gli altri, anche il giovanissimo attaccante del Pescara. Sarà, quindi, una sfida tra la Fiorentina e la Samp per portarsi a casa un giovanissimo di grandi prospettive come Delle Monache.