Dell’Oglio: “Firenze è speciale, ti dà ma ha esigenze. Prandelli risolverà presto tutto”

L’ex giocatore della Fiorentina, Antonio Dell’Oglio è intervenuto a Lady Radio parlando della squadra viola: “Firenze è speciale, ti dà tanto ma ha esigenze. I tifosi hanno sempre qualcosa da dire, Iachini tifa ancora la Fiorentina e ha cercato in tutti i modi di trovare una soluzione. Ma contano i risultati. Nel calcio basta poco per cambiare, quando hai grandi giocatori non puoi pensare ad modulo”.

E su Prandelli: “E’ sempre difficile subentrare, l’esperienza di Prandelli potrà risolvere qualsiasi problema. Anche lui ha nel cuore la Fiorentina e Firenze e presto sistemerà tutto”.

E su Amrabat: “L’anno scorso era straordinario. L’ambientamento è lungo, ma con le sue caratteristiche può fare veramente bene”.