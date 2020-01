Delusione scampata? Il clamoroso flop del vecchio obiettivo di mercato della Fiorentina

Suso è stato senza dubbio uno dei nomi comparsi sul taccuino di Pradè, durante il mercato estivo. Un’operazione che poi non si fece non tanto per la Fiorentina o per il giocatore, quanto per l’imposizione di Giampaolo che non voleva privarsi di lui. Ma a distanza di cinque mesi, la scelta dell’ex allenatore del Milan non sembra essere stata molto azzeccata. Lo dicono le statistiche, ma anche l’ambiente rossonero che ormai ha condannato Suso in seguito ad una serie di prestazioni decisamente sottotono. Per lui solo un gol e due assist in sedici partite. Un rendimento che ha portato il Milan a valutare la cessione dello spagnolo, se possibile anche a Gennaio. La clausola rescissoria è di 38 milioni, ma potrebbe essere applicato uno sconto fino ad arrivare a 25-30. Difficile che la Fiorentina torni su di lui, il cui nome sembra essere passato un po’ di moda; più probabili le ipotesi estero o Roma, per quanto riguarda la Serie A. Ma in attesa di capire il futuro di Suso possiamo senz’altro affermare che, non prendendolo, la Fiorentina forse ha perso molto meno di ciò che si poteva pensare.