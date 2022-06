Demiral per la difesa?

In casa Fiorentina quella di oggi è una giornata importantissima per la permanenza di Vincenzo Italiano in panchina: quest’oggi andrà in scena il tanto atteso incontro tra le parti per pianficare la stagione del futuro. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, tra le richieste del mister, oltre a rassicurazioni dal punto di vista contrattuale, c’è anche quella di rinforzare la rosa in ogni reparto per essere più competitivi per la stagioe del ritorno in Europa.

Nella giornata di oggi è uscito un nome nuovo, un giocatore che innalzerebbe di molto il livello della Fiorentina soprattutto in fase difensiva. Stiamo parlando dell’ex Juventus Merih Demiral, che nelle ultime ore sembra essere entrato nella lista dei desideri del tecnico. La probabile cessione di Milenkovic hanno portato i viola a fare valutazioni su un eventuale acquisto del classe 1998: dopo una buona annata in prestito all’Atalanta rientrerà alla Juventus ma potrebbe restare a Torino per poco. Il centrale potrebbe addirittura essere utilizzato dai bianconeri come pedina di scambio per arrivare ad uno tra Milenkovic o Igor.